Мистический сериал покажут на Первом к юбилею Гафта

Сериал «По ту сторону волков» с Валентином Гафтом покажут в выходные на Первом канале в честь 85-летия актера, сообщила пресс-служба телеканала.

Россия, 2002 год, режиссер Владимир Хотиненко, 4 серии

Действие картины происходит зимой 1946-го года. Молодой офицер конной разведки Сергей Высик (Владислав Галкин) после демобилизации назначается на должность начальника Подмосковного отделения угрозыска.

Приехав в деревню Митрохино, где находится районное отделение милиции, Высик сразу включается в расследование уголовных дел. Предстоит найти расхитителей ценных грузов со складов и разобраться с кражей лошадей с конезавода. К тому же осталась нераскрытой серия жестоких убийств — предыдущего начальника милиции, ночного сторожа, нескольких местных жителей и «особиста» из Москвы.

А между тем, всю округу будоражат слухи, что творимые бесчинства происходят по вине страшного и неуловимого оборотня. Несмотря на приказ начальства игнорировать все старорежимные предрассудки, Высик решает выяснить, какая сила на самом деле держит людей в постоянном ужасе.

Главные роли в фильме исполнили известные актеры: Владислав Галкин (участковый Высик), Александр Балуев (Тяпов), Валентин Гафт (врач), Ольга Остроумова (медсестра Маша), Нина Усатова (молочница), Иван Бортник (Коля-инвалид), Сергей Гармаш (Творогов), Лариса Шахворостова (Лариса Творогова), Алексей Гуськов (неизвестный).

Сериал «По ту сторону волков» покажут на Первом канале 5-6 сентября в 15.00.