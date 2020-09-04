«Сибирь» начала сезон КХЛ с обидного поражения

ХК «Сибирь» в стартовом матче сезона уступил омскому «Авангарду», пропустив одну шайбу в третьем периоде, сообщила пресс-служба команды.

Команда играла не в оптимальном составе, а единственную шайбу «Авангард» организовал, играя в большинстве, отмечается в сообщении «Сибири».

«Шла 50-я минута, когда Толчинский сделал отличную поперечную передачу, а Буше в касание замкнул и реализовал большинство — 1:0! В оставшееся время "Авангарду" пришлось дважды выдержать испытание меньшинством, а также финальный штурм "Сибири" вшестером, но Гарипов выручал и остался "сухим"!» — более эмоционально описал встречу «Авангард».

«Немного скомканная у нас вышла подготовка к этой встрече. Матч получился тяжелым с хорошим соперником, но я благодарен ребятам за самоотдачу. Неплохо оборонялись, конечно, большую часть времени провели в обороне. Были у нас и моменты, и хорошие контратаки, но не воспользовались ими», — прокомментировал результат главный тренер «Сибири» Николай Заварухин.