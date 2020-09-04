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Белоруссия перебросит энергопотоки из Литвы в порты России

Источник:
ТАСС
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Фото: AlfvanBeem / CC0

Россия и Белоруссия прорабатывают вопрос о перенаправления поставок белорусских нефтепродуктов из портов Литвы в РФ, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Компании России и Белоруссии изучат экономические условия перенаправления таких поставок. «Российская сторона заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня реализуются через третьи страны, - у нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу, то есть через российские порты», — приводит ТАСС слова Новака.

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«Для этого необходимо также проработать, соответственно, экономические условия между транспортными компаниями, портовыми, "Белнефтехимом". Собственно, мы этим тоже в настоящее время займемся в соответствии с поручением председателя правительства», — сказал министр.

В 2017 году Минэнерго по поручению президент РФ Владимира Путина прорабатывало вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в России.

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