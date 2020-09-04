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Суд в Бурятии продлил арест депутату по делу о смертельном ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © facebook.com/Баир Жамбалов

Бывший вице-спикер и депутат Народного Хурала Бурятии (региональный парламент) Баир Жамбалов останется под домашним арестом по делу о смертельном ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка, сообщила пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.

«Удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста обвиняемому Жамбалову Баиру Владимировичу. Срок домашнего ареста продлен на два месяца, то есть до 6 ноября. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано», — сообщила пресс-служба.

Авария произошла 5 января в Прибайкальском районе Бурятии. По первоначальной версии следствия, водитель Toyota Land Cruiser Prado, местный предприниматель Галуст Пилосян, возвращаясь с рыбалки в Улан-Удэ, сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть и уехал. Девушка умерла, а Пилосян позже сам явился в полицию.

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Но в дальнейшем специалисты установили, что автомобиль фактически принадлежит Жамбалову. Следователи стали проверять версию о его причастности к преступлению. Они детально допросили свидетелей, провели экспертизы и исследования. В итоге удалось собрать доказательства причастности политика к совершенному наезду.

Жамбалову предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия) и статьей 125 УК РФ (оставление в опасности). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Топ комментариев

Иркут 69

Тьфу, какое мелочное и презренное у нас государство.... Готово даже обложить продажу ношенных штанов.

Jek

Минфин наверное чего-то не понимает в этой жизни. Допустим, я купил Aurender A100 за 400.000 рублей....

cre

Цитатаможет принести в российский бюджет около 80 миллиардов рублей в годИ убытка на 100 миллиардов рублей...

slavaynin

А за что их любить?когда СССР рухнул они с Русскими очень мерзко обошлись.

Nik3316

Минфин много что не понимает...