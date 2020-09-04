Берлин опроверг заявление Лукашенко о фальсификации с Навальным

Утверждение президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что «отравление» Алексея Навального является фальсификацией, не соответствует действительности, заявил представитель германского правительства.

«Утверждение господина Лукашенко, разумеется, является неправдой», — сказал ТАСС представитель кабмина Германии и отметил, что к сделанным накануне по теме Навального канцлером Ангелой Меркель, главой МИД Хайко Маасом и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявлениям «нечего добавить».

Ранее Лукашенко заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию «отравления» блогера Алексея Навального, чтобы «отбить охоту [президенту России Владимиру] Путину сунуть нос в дела Беларуси».

С таким утверждением он выступил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сославшись на перехваченный разговор между неназванными представителями Варшавы и Берлина.