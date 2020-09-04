НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

ЗАГС Забайкалья перечислил самые необычные имена новорожденных

Источник:
Sibnet.ru
239 0

Сотрудники департамента ЗАГС зафиксировали в августе демографический рост в одном из районов края, а также перечислили необычные имена детей, рожденных в третьем квартале 2020 года, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

В августе 2020 года в отделе ЗАГС Карымского района впервые с начала года зафиксирован демографический рост — зарегистрировано рождение 34 детей. При этом обычное число новорожденных для этого района — 23-27 малышей в месяц.

Среди зарегистрированных новорожденных — 14 мальчиков и 20 девочек. Девять из них являются первенцами, тринадцать — вторыми детьми, восемь — третьими и четверо — четвертые дети в семье. Сразу двум мальчикам родители дали имя Илья.

Также в третьем квартале в 2020 года в Забайкалье также появились дети с редкими и необычными именами. Сотрудники ЗАГС зарегистрировали в крае рождение Стефаний, Даромиров, Агнесс и Каталеи Орхидеи.

Еще по теме
Варламов раскритиковал экопарковки в Улан-Удэ
Жители Улан-Удэ будут парковаться на газоне
Мужчина выбросил в мусорку отложенные на машину деньги
Столетний водовод в кузбасской Тайге заменили
смотреть все
Жизнь #Город
КАРТИНА ДНЯ
•
ЕС пригрозил России санкциями за Навального
•
Ученый предсказал сокращение население России на 40 млн человек
•
Лето 2020 года в Северном полушарии стало самым жарким в истории
•
Сборная России победила в первом матче Лиги наций
Подробности
•
Обнаружен «Новичок»: чем грозит отравление Навального
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Кукурузная Луна: россияне увидят красивое небесное зрелище
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Эксгибициониста на Алтае посадят на 12,5 лет
Сибирь 04.09.2020 11:17
«Сибирь» начала сезон КХЛ с обидного поражения
Сибирь 04.09.2020 10:58
Суд в Бурятии продлил арест депутату по делу о смертельном ДТП
Сибирь 04.09.2020 10:54
Навальный обвинил томских единороссов в коррупции
Сибирь 04.09.2020 10:24
Самое популярное
Тони Старк и Стив Роджерс вернутся в фильмах Marvel
7770
Фанат превратил российских актеров в Мстителей
5312
Наследники творчества Цоя попросили у Путина запретить фильм Учителя
4441
Депутаты Новосибирска ответили на разоблачение Навального
4019
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
ЕС пригрозил России санкциями за Навального
•
Ученый предсказал сокращение население России на 40 млн человек
•
Лето 2020 года в Северном полушарии стало самым жарким в истории
•
Сборная России победила в первом матче Лиги наций
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Тьфу, какое мелочное и презренное у нас государство.... Готово даже обложить продажу ношенных штанов.

Jek

Минфин наверное чего-то не понимает в этой жизни. Допустим, я купил Aurender A100 за 400.000 рублей....

cre

Цитатаможет принести в российский бюджет около 80 миллиардов рублей в годИ убытка на 100 миллиардов рублей...

slavaynin

А за что их любить?когда СССР рухнул они с Русскими очень мерзко обошлись.

Nik3316

Минфин много что не понимает...