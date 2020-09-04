ЗАГС Забайкалья перечислил самые необычные имена новорожденных

Сотрудники департамента ЗАГС зафиксировали в августе демографический рост в одном из районов края, а также перечислили необычные имена детей, рожденных в третьем квартале 2020 года, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

В августе 2020 года в отделе ЗАГС Карымского района впервые с начала года зафиксирован демографический рост — зарегистрировано рождение 34 детей. При этом обычное число новорожденных для этого района — 23-27 малышей в месяц.

Среди зарегистрированных новорожденных — 14 мальчиков и 20 девочек. Девять из них являются первенцами, тринадцать — вторыми детьми, восемь — третьими и четверо — четвертые дети в семье. Сразу двум мальчикам родители дали имя Илья.

Также в третьем квартале в 2020 года в Забайкалье также появились дети с редкими и необычными именами. Сотрудники ЗАГС зарегистрировали в крае рождение Стефаний, Даромиров, Агнесс и Каталеи Орхидеи.