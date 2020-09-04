Победитель «Последнего героя» Сергей Одинцов снова собрался на остров

Создатели нового сезона проекта «Последний герой» объявили предварительный состав одной их команд из предыдущих участников шоу, кто из них попадет на остров — решат зрители с помощью голосования.
В первую команду войдут восемь из 13 человек — бывших участников всех сезонов «Последнего героя». Среди них победитель первого сезона Сергей Одинцов и другие знаменитые участники.
Предварительный состав первой команды:
- Сергей Одинцов, 44 года, победитель шоу «Последний герой 1», участник «Последний герой 5»
- Елена Барткова, 38 лет, участница шоу «Последний Герой 2» и «Последний Герой 5»
- Вероника Норкина, 47 лет, победительница шоу «Последний герой 2»
- Елена Перова, 44 года, певица, финалистка шоу «Последний Герой 3»
- Екатерина Семёнова, 49 лет, актриса, финалистка шоу «Последний герой4»
- Александр Матвеев, 60 лет, участник шоу «Последний герой 4», победитель «Последний герой 5»
- Виталий Фёдоров,44 года, участник шоу «Последний герой 4»
- Владимир Лысенко, 45 лет, победитель шоу «Последний герой 6»
- Алексей Полихун, 33 года, участник шоу «Последний герой6», обладатель приза ветеранов «Последнего героя»
- Аида Мартиросян, 37 года, гадалка, участница шоу «Последний герой. Актёры против экстрасенсов»
- Дмитрий Павлюк, 26 лет, финалист шоу «Последний герой. Зрители против звёзд»
- Надежда Ангарская,37 лет, актриса, победитель шоу «Последний герой. Зрители против звёзд»
- Михаил Еремеев,38 лет, участник шоу «Последний герой. Зрители против звёзд»
Из 13 претендентов зрители с помощью голосования на сайте ТВ-3должны выбрать восемь самых любимых участников, которые поедут на «проклятый» остров, и поборются за главной приз с другой командой, состав которой будет объявлен 21 сентября.
На момент написания новости, лидерами зрительского
голосования команды чемпионов стали Дмитрий Павлюк, Сергей Одинцов и Надежда
Ангарская.