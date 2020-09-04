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Победитель «Последнего героя» Сергей Одинцов снова собрался на остров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТВ-3

Создатели нового сезона проекта «Последний герой» объявили предварительный состав одной их команд из предыдущих участников шоу, кто из них попадет на остров — решат зрители с помощью голосования.

В первую команду войдут восемь из 13 человек — бывших участников всех сезонов «Последнего героя». Среди них победитель первого сезона Сергей Одинцов и другие знаменитые участники.

Предварительный состав первой команды:

  • Сергей Одинцов, 44 года, победитель шоу «Последний герой 1», участник «Последний герой 5»
  • Елена Барткова, 38 лет, участница шоу «Последний Герой 2» и «Последний Герой 5»
  • Вероника Норкина, 47 лет, победительница шоу «Последний герой 2»
  • Елена Перова, 44 года, певица, финалистка шоу «Последний Герой 3»
  • Екатерина Семёнова, 49 лет, актриса, финалистка шоу «Последний герой4»
  • Александр Матвеев, 60 лет, участник шоу «Последний герой 4», победитель «Последний герой 5»
  • Виталий Фёдоров,44 года, участник шоу «Последний герой 4»
  • Владимир Лысенко, 45 лет, победитель шоу «Последний герой 6»
  • Алексей Полихун, 33 года, участник шоу «Последний герой6», обладатель приза ветеранов «Последнего героя»
  • Аида Мартиросян, 37 года, гадалка, участница шоу «Последний герой. Актёры против экстрасенсов»
  • Дмитрий Павлюк, 26 лет, финалист шоу «Последний герой. Зрители против звёзд»
  • Надежда Ангарская,37 лет, актриса, победитель шоу «Последний герой. Зрители против звёзд»
  • Михаил Еремеев,38 лет, участник шоу «Последний герой. Зрители против звёзд»

Из 13 претендентов зрители с помощью голосования на сайте ТВ-3должны выбрать восемь самых любимых участников, которые поедут на «проклятый» остров, и поборются за главной приз с другой командой, состав которой будет объявлен 21 сентября.

На момент написания новости, лидерами зрительского голосования команды чемпионов стали Дмитрий Павлюк, Сергей Одинцов и Надежда Ангарская.  


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