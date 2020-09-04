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Лето 2020 года в Северном полушарии стало самым жарким в истории

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Прошедшее лето стало в Северном полушарии самым жарким за всю историю наблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд со ссылкой на результаты экспресс-анализа Росгидромета.

«Росгидромет провел экспресс-анализ температурного режима за прошедшее лето, и, как показывают расчеты, средняя температура за период с июня по сентябрь оказалась рекордно теплой за весь период наблюдений в Северном полушарии», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Температура превышала норму почти повсеместно в Северном полушарии. «Самые высокие аномалии сформировались в Арктике: в российском секторе температура среднесезонная была на 3-5 градусов выше нормы, а в канадскомском — на 3-4 градуса. В Арктике прошедшее лето оказалось самым теплым за всю историю метеонаблюдений», — отметил метеоролог.

В России минувшее лето стало четвертым в списке самых жарких. «Средняя температура в России на четвертом месте [за историю наблюдений]. Очень теплое. В азиатской части нашей страны температура была на 2-5 градусов выше нормы, поэтому конкретно в этой части России лето стало третьим самым теплым в истории», — уточнил Вильфанд.

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