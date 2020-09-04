Ученый предсказал сокращение население России на 40 млн человек

Население России к 2100 году уменьшится на 40 миллионов человек, считает один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли профессор Али Мокдад.

Через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов. «Поэтому у вас будет рождаться меньше людей. Старшие поколения будут умирать, и у вас будет меньше молодых поколений», — сказал Мокдад в интервью РИА Новости.

В прогнозе учтен и уровень образования в стране: чем более образованны женщины, тем позже они идут на рождение ребенка. Подобное поведение определяется карьерными устремлениями женщин не только в России, но и во всем мире, отметил Мокдад.

Другие модели прогнозирования численности населения, по его словам, есть у ООН. Так, из доклада ООН по численности населения до 2100 года следует, что в России останется 100 миллионов человек уже через 58 лет. Росстат тоже прогнозирует уменьшение численности населения к 2036 году на девять миллионов человек.

Выводы исследования, как заявил Мокдад, указывает, что в России возникнет недостаток рабочей силы. «Что может сделать Россия, так это поощрять семьи к тому, чтобы иметь больше детей. Это один вариант. Он не работает, мы это знаем. Второй вариант – ослабить условия для миграции, привлекая людей к приезду в Россию, чтобы заполнить пробел», — сказал ученый.