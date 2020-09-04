НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

ЕС пригрозил России санкциями за Навального

Источник:
ТАСС
97 1
Фото: Corentin Béchade / CC BY-SA 4.0

Евросоюз оставляет за собой право ввести санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

«Евросоюз призывает к совместной международной реакции и оставляет за собой право принимать соответствующие меры, в том числе посредством ограничительных мер», — приводит ТАСС заявление главы дипломатии ЕС.

Борель отметил, что ЕС «самым решительным образом осуждает покушение на Навального, который был отравлен военным химическим нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", аналогичным тому, которое было использовано при покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери 4 марта 2018 года».

«Применение химического оружия абсолютно неприемлемо ни при каких обстоятельствах, представляет собой серьезное нарушение международного права и международных стандартов в области прав человека», — заявил Боррель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОбнаружен «Новичок»: рубль пополз вниз, что дальше?

По его словам, «российское правительство должно сделать все возможное для тщательного расследования этого преступления в условиях полной прозрачности и привлечения виновных к ответственности».

«Безнаказанность недопустима. ЕС призывает Российскую Федерацию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в целях обеспечения беспристрастного международного расследования. Евросоюз будет и впредь внимательно следить за этим вопросом и оценивать его последствия», — говорится в заявлении.

Еще по теме
Лукашенко назвал «фальсификацией» отравление Навального
Мишустин прилетел в Минск и успокоил Лукашенко
Эксперты оценили риск санкций из-за отравления Навального
Отравление Навального прокомментировали в омской больнице
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России
КАРТИНА ДНЯ
•
ЕС пригрозил России санкциями за Навального
•
Мишустин прилетел в Минск и успокоил Лукашенко
•
Сборная России победила в первом матче Лиги наций
•
Спрос на новые авто снова простимулируют
Подробности
•
Выборы 13 сентября: где и за кого голосовать в Новосибирске?
•
Обнаружен «Новичок»: рубль пополз вниз, что дальше?
•
Кукурузная Луна: россияне увидят красивое небесное зрелище
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Выборы 13 сентября: где и за кого голосовать в Новосибирске?
Сибирь 04.09.2020 09:05
Жителей Алтая пустят в кинотеатры и бассейны
Сибирь 03.09.2020 17:52
Кобзев исключил вероятность попадания токсичных отходов в Байкал
Сибирь 03.09.2020 17:47
Центр реабилитации в Новосибирске силой удерживал алкоголиков
Сибирь 03.09.2020 17:40
Самое популярное
Тони Старк и Стив Роджерс вернутся в фильмах Marvel
7759
Фанат превратил российских актеров в Мстителей
5292
Наследники творчества Цоя попросили у Путина запретить фильм Учителя
4419
Депутаты Новосибирска ответили на разоблачение Навального
3962
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
ЕС пригрозил России санкциями за Навального
•
Мишустин прилетел в Минск и успокоил Лукашенко
•
Сборная России победила в первом матче Лиги наций
•
Спрос на новые авто снова простимулируют
Подробности
•
Выборы 13 сентября: где и за кого голосовать в Новосибирске?
•
Обнаружен «Новичок»: рубль пополз вниз, что дальше?
•
Кукурузная Луна: россияне увидят красивое небесное зрелище
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин обрушился с критикой на коллаборационистов
60
Бундесвер обнаружил в организме Навального яд «Новичок»
55
Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»
50
Эксперты ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии
35
Помощник Путина констатировал скачок российской экономики
34