ЕС пригрозил России санкциями за Навального

Евросоюз оставляет за собой право ввести санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

«Евросоюз призывает к совместной международной реакции и оставляет за собой право принимать соответствующие меры, в том числе посредством ограничительных мер», — приводит ТАСС заявление главы дипломатии ЕС.

Борель отметил, что ЕС «самым решительным образом осуждает покушение на Навального, который был отравлен военным химическим нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", аналогичным тому, которое было использовано при покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери 4 марта 2018 года».

«Применение химического оружия абсолютно неприемлемо ни при каких обстоятельствах, представляет собой серьезное нарушение международного права и международных стандартов в области прав человека», — заявил Боррель.

По его словам, «российское правительство должно сделать все возможное для тщательного расследования этого преступления в условиях полной прозрачности и привлечения виновных к ответственности».

«Безнаказанность недопустима. ЕС призывает Российскую Федерацию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в целях обеспечения беспристрастного международного расследования. Евросоюз будет и впредь внимательно следить за этим вопросом и оценивать его последствия», — говорится в заявлении.