Коронавирус у нового «Бэтмена» приостановил съемку фильма

Киностудия Warner Bros. сообщила, что участник съемочной группы фильма «Бэтмен» заразился коронавирусом, по информации СМИ, COVID-19 нашли у исполнителя главной роли Роберта Паттинсона.

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«Результаты анализов на COVID-19, взятых у участника съемок "Бэтмена", были положительными. Он изолирован в соответствии с установленными правилами. Съемки временно прекращены», — говорится в сообщении Warner Bros.

Издание Vanity Fair, ссылаясь на собственный источник, сообщило, что заразившийся член съемочной группы — Роберт Паттинсон. Актер пока не дал ответ о состоянии своего здоровья.

Премьера нового фильма «Бэтмен» должна была состояться 25 июня 2021 года, но из-за ситуации с коронавирусом дата была перенесена на 1 октября того же года. О новых переносах картины пока не сообщается.