Ефремов выступил с последним словом

Актер Михаил Ефремову выступил в Пресненском суде Москвы с последним словом по делу о смертельном ДТП. В частности, он прочел стихи, посвященные погибшему курьеру Сергею Захарову.

Ефремов отметил, что находится в тупике, однако признает вину и раскаивается. Также он назвал алкоголь «диким злом». «Я соболезную погибшему, его родным, но испытываю отвращение к тем адвокатам потерпевших, которые сделали из суда шоу, цирк», — сказал артист.

Он также зачитал в зале суда стихотворение собственного сочинения, которое он посвятил памяти погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. В лирической форме обвиняемый выразил уверенность, что душа погибшего в раю, а его душа туда не попадет.

Ефремов также посчитал, что если бы он не был знаменитостью, то наказание было бы менее строгим. «Был бы я простой человек, было бы не 11 лет. Было бы девять лет, восемь. Боюсь, не доживу до освобождения. Это смертный приговор», — добавил актер.

Своим последним желанием он назвал «справедливый приговор». По ожиданиям самого артиста, он получит десять лет лишения свободы. При этом обвинение запросило в качестве наказания 11 лет колонии общего режима. Приговор огласят 8 сентября.