Рекордную климатическую аномалию зафиксировали в России

Рекордную климатическую аномалию зафиксировали в 2020 году в России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Температура с июня по сентябрь в российской Арктике оказалась самой высокой за весь период наблюдений.

Аномальная жара установилась над Арктической зоной еще в мае. Теплый воздух пришел в Арктику из Сибири, где наблюдалось рекордное потепление, передает ТАСС. Температура в Северном полушарии в среднем превышала норму на 3-5 градусов.

«Росгидромет провел экспресс-анализ температурного режима за прошедшее лето, и, как показывают расчеты, средняя температура за период с июня по сентябрь оказалась рекордно теплой за весь период наблюдений в Северном полушарии», — сказал Вильфанд.

Ранее синоптики предположили, что 2020 год может оказаться самым жарким за всю историю наблюдений. Пока по средней температуре планеты он стоит на втором месте после 2016 года. Причиной такой аномалии специалисты называют глобальное потепление.