Лукашенко назвал «фальсификацией» отравление Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, из которого следует, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального является фальсификацией.

«До выступления Меркель мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Мы перехватили интересный разговор, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было»,— цитирует Лукашенко «БелТА».

Белорусский президент пообещал передать российской стороне запись разговора в самое ближайшее время. Накануне правительство ФРГ на основании выводов военной лаборатории Бундесвера сообщило, что в организме Навального найдены следы боевого яда из группы «Новичок».

Лукашенко предположил, что группа специалистов подготовила для канцлера Германии Ангелы Меркель определенные факты, чтобы шантажировать Россию и «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель накануне призвала российские власти найти виновных в отравлении Навального и привлечь к ответственности. В Кремле потребовали от Берлина полных данных об анализах и заявили, что до отправления оппозиционера в немецкую клинику следов яда в его крови обнаружено не было.