Мишустин прилетел в Минск и успокоил Лукашенко

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва полностью поддерживает суверенитет Белоруссии. Заявление прозвучало в рамках визита российского главы правительства в Минск.

«Россия полностью поддерживает суверенитет и независимость Белоруссии», — цитирует Мишустина в разговоре с белорусским президентом Александром Лукашенко местное агентство «БелТА».

Мишустин также отметил, что будущее Союзного государства увязывается с мероприятиями экономического характера, о которых договаривались Россия и Белоруссия. В частности, был достигнут прогресс в вопросе оплаты энергоносителей.

«У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств»,— подчеркнул российский премьер.

Сейчас Москва и Минск обсуждают снятие барьеров в торговле, а также расширение сотрудничества в энергетике, промышленности, здравоохранении, культуре и спорте. Мишустин также напомнил, что Россию и Белоруссию связывают «исторические, языковые, духовные связи».