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Мишустин прилетел в Минск и успокоил Лукашенко

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва полностью поддерживает суверенитет Белоруссии. Заявление прозвучало в рамках визита российского главы правительства в Минск.

«Россия полностью поддерживает суверенитет и независимость Белоруссии», — цитирует Мишустина в разговоре с белорусским президентом Александром Лукашенко местное агентство «БелТА».

Мишустин также отметил, что будущее Союзного государства увязывается с мероприятиями экономического характера, о которых договаривались Россия и Белоруссия. В частности, был достигнут прогресс в вопросе оплаты энергоносителей.

«У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств»,— подчеркнул российский премьер.

Сейчас Москва и Минск обсуждают снятие барьеров в торговле, а также расширение сотрудничества в энергетике, промышленности, здравоохранении, культуре и спорте. Мишустин также напомнил, что Россию и Белоруссию связывают «исторические, языковые, духовные связи».

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Топ комментариев

Иркут 69

Тьфу, какое мелочное и презренное у нас государство.... Готово даже обложить продажу ношенных штанов.

Jek

Минфин наверное чего-то не понимает в этой жизни. Допустим, я купил Aurender A100 за 400.000 рублей....

cre

Цитатаможет принести в российский бюджет около 80 миллиардов рублей в годИ убытка на 100 миллиардов рублей...

Nik3316

Минфин много что не понимает...

Disobedient

Лет через сто рассекретят что психостимуляторов нажрался.