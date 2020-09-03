Обнаружен «Новичок»: чем грозит отравление Навального

Специалисты лаборатория фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала оппозиционера «жертвой нападения» и потребовала от Москвы «ответов на вопросы». Чего ждать России в свете новых данных и может ли Запад ввести новые санкции?

Что произошло

Исследователи Бундесвера обнаружили «не вызывающие сомнений» доказательства присутствия химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок» в организме Навального, говорится в заявлении немецкого правительства. Российский политик находится в Берлине в качестве «гостя канцлера», его состояние остается тяжелым.

Пока неясно, какие анализы позволили немецким специалистам сделать вывод, что Навальный отравлен «Новичком». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что до того, как оппозиционера увезли из России, следов отравляющих веществ в его организме не было, так как российские эксперты провели все необходимые исследования.

«Новичок» — целое семейство фторфосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Яды разработали в СССР в 1970-1980 годах в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии. Группа состоит из 60-ти похожих соединений. Официально «Новичок» никогда не стоял на вооружении ВС СССР и ВС РФ.

«Заявлено, что это химическое, боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Если это так, для наших доследственных проверочных действий, которые выполняют наши следователи, необходимо знать, что же выявили, что же установили наши германские коллеги», — цитирует Пескова ТАСС.

Известно, что военная лаборатория провела токсикологическое исследование анализов Алексея по инициативе клиники «Шарите», где лечится Навальный. При этом в официальном заявлении медицинского учреждения после первых анализов говорилось, что клинические данные указывают на интоксикацию субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.

О «Новичке» впервые стало широко известно после заявления властей Великобритании, что этим веществом был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в городе Солсбери. Лондон обвинил российские власти в причастности к атаке, Москва отвергла все обвинения, посчитав инцидент провокацией.

Каких последствий ждать

Германия на первом этапе проинформирует Евросоюз, НАТО и Организацию по запрещению химического оружия о новых данных по инциденту с Навальным. После этого предполагается принять общеевропейские меры в зависимости от реакции Москвы. Так что немедленных санкций Россия избежит.

На новые данные по делу Навального уже отреагировали Великобритания, Франция и США. Так, британский МИД пообещал принять против России меры «за применение запрещенного химического оружия где-либо в мире». Премьер Великобритании Борис Джонсон потребовал от Москвы объяснений, а также пообещал обеспечить «торжество правосудия».

Что касается США, то Вашингтон может наложить финансовые санкции в отношении причастных к отравлению в рамках закона 1991 года «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете их военного использования» или Акта Магнитского, принятого в 2012 году, предполагает издание The Wall Street Journal.

При этом серьезных экономических санкций против России на основании дела Навального эксперты не прогнозируют. С 2018 года Евросоюз использует в подобных случаях специально разработанный режим «химических» санкций. Они предусматривают только персональные меры против людей и организаций, которые причастны к применению химического оружия.

В частности, Германия вряд ли заблокирует в рамках нового пакета санкций газопровод «Северный поток-2», который почти завершен. Меркель ранее уже неоднократно заявляла, что этот российско-немецкий проект исключительно экономический и будет запущен вне зависимости от политики. Отказаться от российского газа Берлин на данном этапе не может.

Однако косвенные последствия «дела Навального» уже прослеживаются — на объявление немецких властей отреагировали рынки. Так, рубль после выступления Меркель упал к доллару примерно на 2,2%, к евро — на 1,8%. Российские ценные бумаги также подешевели — индекс РТС снизился в среду на 3,11%, а индекс Мосбиржи опустился на 0,62%.