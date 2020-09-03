Сбербанк запустил сервис по онлайн-продаже авто с пробегом

Маркетплейс Сберавто первым в России запустил сервис безопасной онлайн-продажи и покупки автомобилей между физическими лицами с использованием Сбербанк ID, сообщила пресс-служба компании.

Пользователи приложения могут разместить объявление о продаже в любом городе России, а покупатели — провести удаленный осмотр, оформить необходимые документы и полностью оплатить подходящий автомобиль.

Покупатель получит бесплатно предварительный экспресс-отчет о проверке (история ДТП) автомобиля. В полный отчет за 299 рублей входят идентификаторы и характеристика, технический осмотр и пробег ТС, история штрафов, ограничений и ДТП. Независимая экспертиза стоит 2,9 тысячи рублей.

В Сберавто есть функция доставки авто прямо «до двери», которую можно оформить через персонального менеджера. Доставка автомобиля «до двери» доступна для клиентов сервиса в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

Сберавто выступает гарантом безопасной сделки для обеих сторон, сервис резервирует сумму оплаты у покупателя до момента завершения оформления всех необходимых документов. Пользователи приложения по запросу смогут оформить автокредит, а также полисы ОСАГО и каско.