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Сбербанк запустил сервис по онлайн-продаже авто с пробегом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Маркетплейс Сберавто первым в России запустил сервис безопасной онлайн-продажи и покупки автомобилей между физическими лицами с использованием Сбербанк ID, сообщила пресс-служба компании.

Пользователи приложения могут разместить объявление о продаже в любом городе России, а покупатели — провести удаленный осмотр, оформить необходимые документы и полностью оплатить подходящий автомобиль.

Покупатель получит бесплатно предварительный экспресс-отчет о проверке (история ДТП) автомобиля. В полный отчет за 299 рублей входят идентификаторы и характеристика, технический осмотр и пробег ТС, история штрафов, ограничений и ДТП. Независимая экспертиза стоит 2,9 тысячи рублей.

В Сберавто есть функция доставки авто прямо «до двери», которую можно оформить через персонального менеджера. Доставка автомобиля «до двери» доступна для клиентов сервиса в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

Сберавто выступает гарантом безопасной сделки для обеих сторон, сервис резервирует сумму оплаты у покупателя до момента завершения оформления всех необходимых документов. Пользователи приложения по запросу смогут оформить автокредит, а также полисы ОСАГО и каско.

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Топ комментариев

Иркут 69

Тьфу, какое мелочное и презренное у нас государство.... Готово даже обложить продажу ношенных штанов.

Jek

Минфин наверное чего-то не понимает в этой жизни. Допустим, я купил Aurender A100 за 400.000 рублей....

Иркут 69

Деревянный скачет от любых известий, как пульс у пациента. Диагноз - повышенная волатильность.

Darkin Sral

Теперь пусть англичане объяснятся, почему на их и нашей территории травят российских граждан. Англечане...

DYNAMO7294

Но плешивого только крысиным ядом травить!