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Истребитель МиГ-31 перехватил норвежский самолет-шпион

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Andrew Arch / CC BY 2.0

Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет Р-3С «Орион» ВВС Норвегии, двигавшийся к российской границе, сообщает Национальный центр управления обороной.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Перехватчик МиГ-31 после получения данных с радарных станций вылетел навстречу норвежскому самолету над Баренцевым морем. После сближения Р-3С «Орион» развернулся в противоположную сторону.

P-3C «Орион» — противолодочный самолет, который специализируется на обнаружении подводных лодок потенциального противника. Кроме этого, при необходимости он оснащается средствами уничтожения субмарин.

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Иркут 69

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Теперь пусть англичане объяснятся, почему на их и нашей территории травят российских граждан. Англечане...

DYNAMO7294

Но плешивого только крысиным ядом травить!