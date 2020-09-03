Истребитель МиГ-31 перехватил норвежский самолет-шпион

Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет Р-3С «Орион» ВВС Норвегии, двигавшийся к российской границе, сообщает Национальный центр управления обороной.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Перехватчик МиГ-31 после получения данных с радарных станций вылетел навстречу норвежскому самолету над Баренцевым морем. После сближения Р-3С «Орион» развернулся в противоположную сторону.

P-3C «Орион» — противолодочный самолет, который специализируется на обнаружении подводных лодок потенциального противника. Кроме этого, при необходимости он оснащается средствами уничтожения субмарин.