Новосибирцы признались в ненависти к мигрантам

Новосибирск оказался на первом месте в рейтинге городов страны, где негативно относятся к мигрантам, также свою неприязнь к приезжим выразили жители Омска и Красноярска.

«Рейтинг был сформирован на основании двух вопросов: скажите, как вы относитесь к мигрантам? Какую политику в отношении мигрантов вы бы поддержали?» – сообщило аналитическое агентство Zoom market, которое проводило опрос.

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В итоге выяснилось, что хуже всего к мигрантам относятся жители Новосибирска, Перми и Челябинска. Восьмое место в рейтинге занял Омск, 11-е – Красноярск.

В целом 37% опрошенных россиян относятся к мигрантам отрицательно. 51% респондентов считают, что в их городах много мигрантов. В опросе приняли участие 2,4 тысячи жителей крупных городов страны.