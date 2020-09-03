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Комплекс памяти Янки Дягилевой откроется в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Олег Зотов

Открытие памятного комплекса Янки Дягилевой на Заельцовском кладбище состоится в пятницу в 11.00, сообщила руководитель фонда сохранения памяти о выдающихся людях Новосибирска Анна Водопьянова.

Памятный комплекс состоит из трех частей: мемориала, скульптурной композиции в виде изогнутой гитары и беседки, которую воссоздали по желанию друзей самой Янки.

«Это финальный вариант (комплекса), когда мы разрабатывали проект с друзьями (Янки Дягилевой), решили, что он должен быть немного не завершен. Потому что почитатели таланта Янки, когда туда приходят, они оставляют там письма, фенечки, игрушки. Чтобы это впоследствии можно было уживать все вместе», — сказала Анна Водопьянова Sibnet.ru.

Фото: © предоставлено Анной Водопьяновой

Вся работа над комплексом была выполнена при участии друзей и родственников Янки. Например, ее подруга Маргарита Воронова разрабатывала эскиз, создавать композицию помогали еще одна подруга певицы Анна Владыкина, краевед Константин Голодяев.  

Яна Дягилева (1966-1991 годы) — советская рок-певица, автор-исполнитель, участница панк-рок-групп «Гражданская оборона», «Великие Октябри». Одна из самых ярких представительниц сибирского андеграунда конца 1980-х годов. Давала в основном квартирные концерты, на которых исполняла свои песни под гитару.


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