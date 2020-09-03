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Федуна оштрафовали за угрозы снять «Спартак» с чемпионата России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ФК «Спартак»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун оштрафован на 200 тысяч рублей за угрозы о снятии клуба с чемпионата России, сообщил глава комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев.

Федун после скандального судейства во время матча «Спартака» и «Сочи» заявил, что готов снять команду с турнира. После он сообщил, что клуб продолжит играть в чемпионате России, отметив, что «в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле».

«Федуну вынесли замечание и штраф в размере 200 тысяч рублей», — цитирует ТАСС Андреева.

Аналогичное решение вынесено по председателю попечительского совета «Уфы» Ростиславу Мурзагулову, но сумма штрафа меньше — 150 тысяч рублей. После игры с «Ростовом» он говорил, что «Уфа» готова сняться из-за судейства.

Федун и Мурзагулов лично не находились на заседании, вопрос решался в присутствии их представителей.

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Иркут 69

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Darkin Sral

Теперь пусть англичане объяснятся, почему на их и нашей территории травят российских граждан. Англечане...

pkv84

Ну сейчас начнется,я как только Овального в Германию увезли сказал ,что сейчас новичок у него найдут,можно...

DYNAMO7294

Но плешивого только крысиным ядом травить!

Disobedient

Лет через сто рассекретят что психостимуляторов нажрался.