Федуна оштрафовали за угрозы снять «Спартак» с чемпионата России

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун оштрафован на 200 тысяч рублей за угрозы о снятии клуба с чемпионата России, сообщил глава комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев.
Федун после скандального судейства во время матча «Спартака» и «Сочи» заявил, что готов снять команду с турнира. После он сообщил, что клуб продолжит играть в чемпионате России, отметив, что «в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле».
«Федуну вынесли замечание и штраф в размере 200 тысяч рублей», — цитирует ТАСС Андреева.
Аналогичное решение вынесено по председателю попечительского совета «Уфы» Ростиславу Мурзагулову, но сумма штрафа меньше — 150 тысяч рублей. После игры с «Ростовом» он говорил, что «Уфа» готова сняться из-за судейства.
Федун и Мурзагулов лично не находились на заседании, вопрос решался в присутствии их представителей.
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