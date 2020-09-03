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Коровы захватили детскую площадку в Красноярске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Местные жители сняли на видео, как коровы гуляют на детской площадке в Свердловском районе Красноярска, это оказались питомцы бабушки из частного сектора, сообщил Sibnet.ru представитель администрации района.

На видео показано, как шесть коров гуляют во дворе на улице Ключевская, 99 в Красноярске. Рядом здание детского сада №40.


«В Свердловском районе есть частный сектор и ряд жителей держат домашних животных, в том числе крупный рогатый скот. Одна бабушка держит коров, и ее животные самовольно гуляют на площадке. Администрация района неоднократно проводила беседы, и административная комиссия назначала бабушке штрафы», — сказал представитель администрации района.

Штраф по статье 5.1 «Нарушение правил благоустройства» в прошлом году составлял 1 тысяч рублей, в этом году — 5 тысяч рублей (за повторное нарушение).

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