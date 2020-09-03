Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии

Прокурор Диана Галиуллина попросила приговорить актера Михаила Ефремова к 11 годам колонии за пьяное ДТП со смертельным исходом. Перед началом прений сторон сегодня артист признал вину.

«Прошу назначить Ефремову наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Считаю, что его исправление возможно лишь в условиях изоляции от общества»,— заявила в суде прокурор.

Максимальный срок по статье предполагает 12 лет лишения свободы. В качестве смягчающих обстоятельств дела прокурор назвала наличие у актера несовершеннолетних детей, наград, а также частичную компенсацию морального вреда близким погибших.

Представитель гособвинения сочла доказанной вину Михаила Ефремова. «Считаю, что вина Ефремова в преступлении подтверждается видеоматериалами, данными экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу», — подчеркнула прокурор.

Также прокурор попросила частично удовлетворить иск старшего сына погибшего в ДТП курьера о взыскании 500 тысяч рублей. Еще один иск вдовы и младшего сына Захарова подан к Ефремову на сумму в 1 рубль, его тоже следует полностью удовлетворить, добавила Галиуллина.

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на своем джипе и протаранил фургон. В результате аварии курьер Сергей Захаров умер в больнице.