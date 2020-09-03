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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Ефремов признал в суде вину в ДТП

Источник:
ТАСС
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Фото: © mihailefremov, vk.com/mihailefremov

Актер Михаил Ефремов заявил, что признает свою вину в смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве. Артист сделал заявление перед прениями сторон в Пресненском суде.

«Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину», — сказал актер, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Прокурор в суде заявила, что считает вину актера доказанной в ходе судебного процесса. «Считаю, что вина Ефремова в преступлении подтверждается видеоматериалами, данными экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу»,— сказала она.

По версии прокурора, Ефремов начал употреблять алкоголь еще за день до ДТП, перед ДТП он зашел в бар. Затем он сел в свою машину и отправился в поездку по Москве, вместо того, чтобы вызвать такси или трезвого водителя.

Автомобиль Михаила Ефремова 8 июня выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, в результате аварии 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице. Первоначально Ефремов признавал свою вину, однако затем заявил о своей невиновности.

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