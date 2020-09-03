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Добровольцев выпустили из «Вектора» после прививки от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Добровольцы, участвующие в испытаниях вакцины против коронавируса, покинули новосибирский научный центр «Вектор». Все девять человек здоровы, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Девять добровольцев первого этапа были вакцинированы повторно вакциной научного центра "Вектор" Роспотребнадзора и 1 сентября года выписаны из стационара. Таким образом, все участники первого этапа вакцинированы двукратно и покинули стационар», — сообщила пресс-служба.

По информации ведомства, все добровольцы чувствуют себя хорошо, жалоб не имеют. Второй этап испытания начнут в соответствии с протоколом.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник V» разработали в Национальном исследовательском центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Научный центр «Вектор» разрабатывает пептидную вакцину. Ее регистрация ожидается к началу октября.

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Иркут 69

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Darkin Sral

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pkv84

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DYNAMO7294

Но плешивого только крысиным ядом травить!

Disobedient

Лет через сто рассекретят что психостимуляторов нажрался.