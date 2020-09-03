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Экс-начальник отдела полиции в Новосибирске попался на взятках едой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: MIKHEIL / CC BY-SA 4.0

Бывший начальник отдела полиции Дзержинского района Новосибирска пойдёт под суд за то, что владельцы кафе кормили его бизнес-ланчами взамен на покровительство, об этом сообщило в четверг СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, в 2015-2018 годах полицейский систематически получал взятки от предпринимателей, которые содержали кафе в Дзержинском районе, блюдами из этого заведения. За три года начальник отдела наел на 53 тысячи рублей.

По информации «Коммерсанта», речь идёт о кафе «Берёзка» в парке «Берёзовая роща». Подполковник питался бизнес-ланчами, предпочитая хинкали и салат из огурцов.

Взамен на еду начальник говорил своим сотрудникам не фиксировать и не пресекать нарушения закона, совершённые владельцами кафе, которые самовольно заняли муниципальные земельные участки и разместили на них торговые объекты, уточняет следствие.

Фигурант дела о получении взятки в значительном размере признал свою вину в полном объёме. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы. Преступление тех, кто давал взятки, выделено в отдельное уголовное дело.

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Иркут 69

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pkv84

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DYNAMO7294

Но плешивого только крысиным ядом травить!

Disobedient

Лет через сто рассекретят что психостимуляторов нажрался.