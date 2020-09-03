Сжегший падчерицу в печи мужчина из Приангарья отправится в колонию

Жителю Иркутской области, сжегшему маленькую падчерицу в печи, вынесли приговор. Ближайшие 17 лет он проведет в колонии, сообщила пресс-служба областного суда.

Иркутский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, совершившего с особой жестокостью убийство несовершеннолетней. Из материалов дела следует, что подсудимый проживал в городе Зима с женщиной и двумя ее несовершеннолетними детьми. Одна из них была инвалидом детства.

В свободное от работы время нередко мужчина злоупотреблял спиртными напитками. А после застолья они с сожительницей ссорились и скандалили. Так, в апреле глава семьи находился дома с детьми. Сожительница ушла по делам. Женщина попросила присмотреть за дочерью-инвалидом.

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Пьяный отчим остался недоволен тем, что вынужден присматривать за ребенком. Мужчина все больше злился и решил устранить проблему радикальным способом — убить малышку. Он достал ее из кровати, положил ребенка в топку, заложил печь дровами и поджег. Девочка не смогла вырваться из огненного плена и фактически сгорела живьем.

Приговором Иркутского областного мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.