Россия возобновила авиарейсы в Египет, ОАЭ и Мальдивы

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Египет (Каир), три рейса в неделю; Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), два рейса в неделю; Республика Мальдивы (аэропорт Велан), два рейса в неделю», — говорится в сообщении.

При этом частота воздушного сообщения со Швейцарией будет увеличена с одного до четырех рейсов в неделю: два рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва — Женева — Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих. Ранее рейсы выполнялись авиакомпаниями с периодичностью один раз в неделю.

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В правительстве при этом отметили, что россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений, а иностранцам разрешено многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России.

«Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений. Послабления вводятся и для иностранцев. Они также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России», — сказано в сообщении.