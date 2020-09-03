Детей выкидывали из окон во время пожара в Новосибирске

Жители многоквартирного дома в микрорайоне Родники выпрыгнули из окна из-за пожара на третьем этаже, пожарные потушили огонь за полчаса, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

В четверг в 07.23 в Калининском районе пожар произошел в квартире жилого дома на улице Мясниковой, 8. На момент прибытия пожарных из окна на третьем этаже шел дым. Из квартиры самостоятельно эвакуировались шесть человек.

На фотографиях видно, что во время пожара дети выпрыгивали из окна, а снизу их ловили взрослые в одеяла.

В результате пожара в одной из комнат огнем были повреждены мебель и домашние вещи. В 08.05 пожар был полностью ликвидирован.