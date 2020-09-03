Красноярские ученые создадут ДНК-библиотеку тлей

Сибирские ученые изучили группу «уличных» тлей из рода Pemphigus, повреждающих тополя в Восточной Сибири, они создадут ДНК-библиотеку тлей, чтобы выяснить, как бороться с вредителями, сообщает Сибирский федеральный университет.



Пемфиги обладают способностью оставлять на растениях так называемые «галлы» — наросты на листьях и побегах. Ученые уверены, что их исследование поможет не только восполнить пробелы в описании фауны галловых тлей Сибирского региона, но и понять, как они выстраивают связи с деревьями. Это послужит ключом для поиска средства защиты городских зеленых насаждений от таких вредителей.



«Мы намерены исследовать жизненный цикл и уникальные социальные формации пемфиговых тлей, пути их расселения и завоза в наш регион. Также необходимо детальное изучение трофических связей вредителей с деревьями-хозяевами. Все это поможет нам „нащупать“ возможные способы борьбы с вредящими пемфигами», — сказал младший научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачёва СО РАН Никита Бабичев.



Ученые говорят, что уже установили видовое разнообразие пемфиговых тлей на юге Красноярского края и севере Хакасии и теперь планируют подробно исследовать просторы Забайкалья. В уточнении ареалов тлей нуждается и Западная Сибирь, в том числе территория, граничащая с Казахстаном.



Одна из задач, стоящих перед энтомологами из Сибири, состоит в создании «ДНК-библиотеки» пемфигов. Молекулярная генетика позволит получить видоспецифические генетические характеристики, по которым можно будет с высокой точностью определять виды тлей на любых стадиях развития.



Подобные библиотеки помогут исследовать родственные связи между видами тлей в разных уголках планеты. По молекулярно-генетическим кодам видов можно будет узнать не только о путях распространения пемфигов, но и установить места, из которых этих миниатюрных вредителей завозят в новые регионы.