«Ак Барс» выиграл Кубок Открытия в стартовом матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» в стартовом матче Континентальной хоккейной лиги победил в овертайме столичный ЦСКА со счетом 3:2 и завоевал Кубок Открытия.

Армейцы вышли вперед на первой минуте благодаря броску Дмитрия Саморукова. В начале второго периода новичок «Ак Барса», французский нападающий Стефан да Коста, сравнял счет.

В третьем периоде команды обменялись голами Антона Слепышева и Джастина Азеведу. Встреча перешла в овертайм, где все мог решить Максим Шалунов, однако Рейдеборн справился с его выпадом. Автором победной шайбы на второй минуте овертайма стал Дмитрий Воронков.

Создав момент из ничего, Дмитрий Воронков приносит нам второй в истории Кубок Открытия КХЛ! Начинаем сезон с победы! pic.twitter.com/GA4FLQSZDM — ХК Ак Барс (@hcakbars) September 2, 2020

«Ак Барс» во второй раз в истории завоевал Кубок Открытия. Обычно приз разыгрывают обладатель Кубка Гагарина и победитель регулярного чемпионата. Так как в сезоне 2019/20 обладатель Кубка Гагарина не был определен из-за пандемии коронавируса, участниками стали победителями конференций.