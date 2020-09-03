Премьеру фильма «Побочный эффект» перенесли на два месяца

Российский фильм «Побочный эффект» режиссера Алексея Казакова выйдет в прокат 5 ноября, а не 10 сентября, как планировалось ранее, сообщает Sony Pictures Productions and Releasing Russia.

Россия, триллер, 2020 год, режиссер Алексей Казаков, 16+

По сюжету, в размеренную и счастливую жизнь архитектора и его жены вламываются грабители. Теперь единственная мечта Андрея — стереть ту жуткую ночь из памяти Оли. Отчаянные поиски решения приводят его в жутковатую квартиру в Доме на набережной к таинственной Маре, которая обещает «особое» лекарство.

Главные роли в фильме исполнили Семён Серзин, Марина Васильева, Александра Ревенко, Анатолий Журавлёв, Мария Карпова, Мария Абрамова, Степан Девонин.