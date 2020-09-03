Заморозки придут в Забайкалье и Приангарье в ближайшие дни

Заморозки ударят в ближайшие дни в горах Забайкалья и Иркутской области. Отрицательные температуры вызовет антициклон, обеспечивающий приток холодных масс по периферии, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Осень уже наступила… Это значит, что в континентальных регионах температура будет понижаться. Сейчас, когда поступают холодные воздушные массы с севера, компенсировать этот процесс солнце уже не может. Энергия солнца уже существенно уменьшается», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

На востоке европейской части России температуры в ближайшие дни будут понижаться до -2 градусов. Аналогичная температура ожидается в Свердловской, Пермской, Челябинской областях, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала, в Заволжье.

«Будут еще заморозки на юге Сибири: в горах Забайкалья, а также в горных районах Иркутской области (на северо-востоке)», — добавил Вильфанд.