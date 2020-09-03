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Объявлен состав жюри четвертого сезона «Ты супер!»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом НТВ

Зрители увидят в составе жюри уже полюбившихся судей — Игоря Крутого, Диану Арбенину, Ёлку и Алексея Воробьева, сообщила пресс-служба канала НТВ.

Четвёртый сезон международного вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей выйдет на НТВ в сентябре.

В новом сезоне, как и в суперсезоне, примут участие не только новые ребята, но и участники прошлого сезона, выступавшие тогда впервые. В этом году покорять своими голосами профессиональное жюри будут ребята из России, Украины, Беларуси, Киргизии, Молдовы, Грузии, Эстонии, Абхазии и Азербайджана.

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