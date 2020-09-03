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Фильмы и сериалы Netflix переведут на русский язык

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Netflix будет полностью локализован для российских пользователей. Интерфейс сервиса переведут на русский, а озвучка и субтитры появятся на тех сериалах и фильма, где их раньше не было.

Максимальная адаптация контента сервиса Netflix произойдет до конца 2020 года. У него появятся тарифы в рублях, многие фильмы и сериалы получат русские субтитры или даже озвучку. Подборка Netflix в версии для России также полнится значительным количеством отечественных фильмов. По предварительной информации, их будет около 100, сообщает CNews.

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Список фильмов и сериалов, которые будут адаптированы для российского пользователя пока не сообщается.

Среди самых популярных проектов Netflix сериалы «Поза», «Корона», «Черное зеркало», фильмы «Правосудие спенсера», «Брачная история», «4 канистры».

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