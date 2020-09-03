Фанатам «Ходячих» намекнули на гибель популярнейшего персонажа

Опубликован новый трейлер финала десятого сезона сериала «Ходячие мертвецы», где зрителям намекают на возможную гибель Дэрила Диксона – одного из любимейших поклонниками персонажа, за судьбой которого они наблюдают с первого сезона.

В трейлере, который длится 30 секунд, Дэрил помогает группе выживших из Александрии избежать нападения отряда Беты. Он говорит: «Не все живут. Но другого выхода нет». В социальных сетях поклонники героя высказывают надежды на то, что он выживет.

Финальную серию, премьера которой уже несколько раз откладывалась из-за пандемии, покажут 4 октября, в России – 5 октября. В этот же день сразу после финала состоится премьера нового спин-оффа «Ходячих» – «Мир за пределами».

После этого к 10 сезону оригинального сериала сезону доснимут еще шесть серий, он станет рекордно длинным. Их покажут в начале следующего года. А новый 11 сезон стартует в октябре 2021 года. Ранее инсайдеры сообщали, что в начале 11 сезона зрителей может ждать еще один временной скачок.

Также ранее сообщалось, что премьера шестого сезона спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов» запланирован на 11 октября. Ранее создатели опубликовали постер, в котором намекнулина судьбу главного героя.