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Фанатам «Ходячих» намекнули на гибель популярнейшего персонажа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © промо-кадр к финалу 10 сезона «Ходячие мертвецы»

Опубликован новый трейлер финала десятого сезона сериала «Ходячие мертвецы», где зрителям намекают на возможную гибель Дэрила Диксона – одного из любимейших поклонниками персонажа, за судьбой которого они наблюдают с первого сезона. 

В трейлере, который длится 30 секунд, Дэрил помогает группе выживших из Александрии избежать нападения отряда Беты. Он говорит: «Не все живут. Но другого выхода нет». В социальных сетях поклонники героя высказывают надежды на то, что он выживет.

Финальную серию, премьера которой уже несколько раз откладывалась из-за пандемии, покажут 4 октября, в России – 5 октября. В этот же день сразу после финала состоится премьера нового спин-оффа «Ходячих» – «Мир за пределами».

После этого к 10 сезону оригинального сериала сезону доснимут еще шесть серий, он станет рекордно длинным. Их покажут в начале следующего года. А новый 11 сезон стартует в октябре 2021 года. Ранее инсайдеры сообщали, что в начале 11 сезона зрителей может ждать еще один временной скачок.

Также ранее сообщалось, что премьера шестого сезона спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов» запланирован на 11 октября. Ранее создатели опубликовали постер, в котором намекнулина судьбу главного героя.

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Иркут 69

Деревянный скачет от любых известий, как пульс у пациента. Диагноз - повышенная волатильность.

Darkin Sral

Теперь пусть англичане объяснятся, почему на их и нашей территории травят российских граждан. Англечане...

pkv84

Ну сейчас начнется,я как только Овального в Германию увезли сказал ,что сейчас новичок у него найдут,можно...

DYNAMO7294

Но плешивого только крысиным ядом травить!

Disobedient

Лет через сто рассекретят что психостимуляторов нажрался.