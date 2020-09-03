Водителя лишат прав за пьяную езду на электросамокате

Жителя Казани собираются оштрафовать и лишить водительского удостоверения за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии. Мужчина пойдет в суд и будет требовать компенсации морального вреда.

Инспекторы ночью остановили водителя электросамоката, который ехал по дороге, и во время беседы увидели у него признаки алкогольного опьянения. Мужчине предложили дунуть в алкотестер, он отказался, поэтому на него составили протокол об административном нарушении по статье 12.26 КоАП, пишет «Вечерняя Казань» со ссылкой на ГИБДД по городу.

Позиция ведомства такова: электросамокатчики приравниваются в ПДД либо к пешеходам, либо к водителям в зависимости от мощности двигателя: если он более 250 ватт, то управляющий считается водителем мопеда и должен иметь права категории М.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Разработаны ПДД для электросамокатов и гироскутеров

«Они взялись составлять на меня протокол, а пока писали, за моим самокатом эвакуатор приехал! Кому рассказываю эту историю — не верят, смеются, потому что бред полнейший! При погрузке они еще умудрились сломать мне ручку газа на самокате. Увезли его на штрафстоянку, дали мне расписаться в своих бумажках, но копию протокола не дали, хотя я просил», — рассказал изданию владелец самоката.

По его словам, он был трезв и отказался пройти тест на опьянение. За хранение электросамоката на штрафстоянке он заплатил 5,6 тысячи рублей. Он собирается провести экспертизу поломок и подать в суд — требовать возмещения расходов и компенсацию морального вреда.