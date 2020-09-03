Омская область стала лидером по оттоку населения

Омская область стала лидером по убыли населения в Сибирском федеральном округе, об этом сообщил Новосибирскстат. А вот население Кузбасса, наоборот, увеличилось.

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Новосибирскстат опубликовал данные о миграции населения в Сибири за первую половину 2020 года. Убыль за этот период составила 6,1 тысячу человек. На 3,6 тысячи жителей меньше стало в Омской области, на 3,2 тысячи – в Томской области. 1,8 тысячи человек составила убыль в Красноярском крае.

А вот Кузбасс и Тыва в первой половине года показали существенный прирост населения – 1,4 тысячи и 1,1 тысячи человек соответственно. Незначительный прирост населения, менее тысячи человек, был зафиксирован в республиках Алтай и Хакасия, а также в Новосибирской области.