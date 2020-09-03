НАВЕРХ

Омская область стала лидером по оттоку населения

Источник:
Sibnet.ru
302 0
Фото: Sibnet.ru

Омская область стала лидером по убыли населения в Сибирском федеральном округе, об этом сообщил Новосибирскстат. А вот население Кузбасса, наоборот, увеличилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссийская экономика «вернулась» в 2010 год

Новосибирскстат опубликовал данные о миграции населения в Сибири за первую половину 2020 года. Убыль за этот период составила 6,1 тысячу человек. На 3,6 тысячи жителей меньше стало в Омской области, на 3,2 тысячи – в Томской области. 1,8 тысячи человек составила убыль в Красноярском крае.

А вот Кузбасс и Тыва в первой половине года показали существенный прирост населения – 1,4 тысячи и 1,1 тысячи человек соответственно. Незначительный прирост населения, менее тысячи человек, был зафиксирован в республиках Алтай и Хакасия, а также в Новосибирской области.

Еще по теме
Известный по треку «I like to move it» диджей умер в 49 лет
Население России рекордно сократится
Умер детский писатель Владислав Крапивин
Россияне испугались массового чипирования
смотреть все
Омск #О людях
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия возобновила авиарейсы с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
•
Ученый исключил возможность отравления Навального «Новичком»
•
Путин расширил выплаты ветеранам к 75-летию Победы
•
Приложение для электронного паспорта создали в России
Подробности
•
Кукурузная Луна: россияне увидят красивое небесное зрелище
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
•
800-я «Пятерочка» открылась в Сибири
•
Сибирские губернаторы: кто на кого учился?
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Экс-начальник отдела полиции в Новосибирске попался на взятках едой
Сибирь 03.09.2020 13:45
Детей выкидывали из окон во время пожара в Новосибирске
Сибирь 03.09.2020 13:18
Красноярские ученые создадут ДНК-библиотеку тлей
Сибирь 03.09.2020 12:23
Сибирские подростки за время пандемии COVID увлеклись наркотиками
Сибирь 03.09.2020 12:05
Самое популярное
Митингующие немцы призвали Путина
21360
Тони Старк и Стив Роджерс вернутся в фильмах Marvel
7612
Фанат превратил российских актеров в Мстителей
5165
Наследники творчества Цоя попросили у Путина запретить фильм Учителя
4228
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия возобновила авиарейсы с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
•
Ученый исключил возможность отравления Навального «Новичком»
•
Путин расширил выплаты ветеранам к 75-летию Победы
•
Приложение для электронного паспорта создали в России
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин обрушился с критикой на коллаборационистов
60
Бундесвер обнаружил в организме Навального яд «Новичок»
54
Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»
50
Помощник Путина констатировал скачок российской экономики
34
Эксперты ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии
34