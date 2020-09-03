Писатель Сергей Минаев перепутал Забайкалье с Бурятией

Писатель и редактор журнала Esquire Сергей Минаев в ходе своего выступления в радиоэфире напомнил о скандале вокруг поступления дочери зампреда правительства Забайкалья Аягмы Ваничковой в МГИМО. Но он перепутал Забайкальский край и Бурятию, отчитав правительство республики.

«А как вам женщина прекрасная из Бурятии, замгубернатора, у которой дочь поступила в МГИМО? На прошлой неделе был скандал, она поступила за счет работодателя, а работодателем было – сюрприз – правительство Бурятии. Это вам как?» — задал вопрос писатель в эфире «Эха Москвы».

Но Бурятия не имеет отношения к ситуации. Ванчикова — замгубернатора Забайкальского края. Скандал в крае разгорелся после того, как дочь Ваничиковой поступила в МГИМО на факультет «Международные отношения» по целевой квоте от администрации Агинского Бурятского округа Забайкалья. Информация вызывала негативную реакцию со стороны пользователей Сети.

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Администрация округа заверила, что договор о целевом обучении дочери замгубернатора обусловлен «заинтересованностью в привлечении специалистов для развития внешнеэкономических связей».

Как только девушка окончит МГИМО, она обязана будет отработать в округе три года, пишет zab.ruсо ссылкой на информацию, полученную от администрации.

Сама Ванчикова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором попросила прекратить травлю в отношении ее семьи. В ходе обращения к жителям края замгубернатора заплакала.

«Организована травля и создан негативный фон вокруг поступление моей дочери в университет. Причем абсолютно на лживых фактах. Это, конечно же, огорчает не только меня, но и мою дочь, которая невольно стала участником гонений против нее», — отметила женщина.