Эксперты оценили риск санкций из-за отравления Навального

Новые западные санкции против России из-за отравления Алексея Навального более вероятны со стороны Евросоюза, чем со стороны США, считают международные эксперты.

В среду Германия объявила, что специальная военная лаборатория получила «недвусмысленные доказательства» наличия в организме Алексея Навального химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичок».

Администрация президента США Дональда Трампа вряд ли введет существенные санкции против России, сказал РБК бывший чиновник администрации Барака Обамы, отвечавший за санкции. Возможны лишь санкции в отношении конкретных лиц, а не страны в целом.

В ЕС с 2018 года уже существует новый режим «химических» санкций, напомнил эксперт из Университета Цюриха Мария Шагина. По этому режиму были наложены персональные санкции на офицеров Главного управления Генерального штаба (ГРУ) из-за применения отравляющего вещества «Новичок» в британском Солсбери, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.

Режим «химических» санкций Евросоюза предусматривает персональные санкции против людей и организаций, причастных к применению химического оружия, но не секторальные санкции. Властям ЕС понадобится установить конкретных виновников отравления Навального.

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«Германия, Франция и Великобритания уже выступили с осуждением применения химического оружия. Эта тройка имеет большой вес в вопросе введения санкций, что важно для принятия консенсусного решения», — отмечает Шагина.

Отравление Навального при прочих равных вряд ли отразится на строительстве газопровода Nord Stream 2, считает исполнительный директор по газовым рынкам EMEA в консалтинговой компании IHS Markit Лорент Русецкас. «Я не жду конкретных санкций или других политических шагов в отношении проекта Nord Stream 2 в связи с отравлением Навального», — сказал он РБК.