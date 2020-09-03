Объявлена дата премьеры второго «Мандалорца»

Второй сезон сериала «Мандалорец» стартует в этом году 30 октября, сообщил официальный аккаунт франшизы «Звездные войны» в Twitter.

Премьера пройдет на стриминговой платформе Disney+ аналогично с первым сезоном шоу, которое зрители увидели в прошлом году.

Вместе с сообщением размещен новый постер сериала, на котором можно увидеть главного героя вместе с малышом Йодой, который очень полюбился зрителям и стал одним из популярнейших героев в истории кино.

Сюжет второго сезона ранее не раскрывался. В то же The Hollywood Reporter сообщал, что в сериале появится охотник за головами Боб Фетт, которого якобы сыграет Темуэра Моррисон, известный по «Атаке Клонов».

По данным SlashFilm, в сериале также появится Асока Тано в исполнении Розарио Доусон, известной по сериалам Marvel. Этот персонаж был одним из главных в мультсериалах франшизы «Звездные войны». Также в финале «Скайуокер. Восход» звучал ее голос.

«Мандалорец» — первый игровой сериал стримингового сервиса Disney+ по франшизе «Звездные войны». Он рассказывает о наемнике, который охотится за должниками и преступниками по всей галактике. Однажды он получает заказ на ликвидацию некоего объекта, оказавшего малышом неизвестной расы (малыш Йода). Задание он не выполняет, что оборачивается множеством неприятностей.