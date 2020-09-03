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Китайские разведчики обошли сибирских военных в меткости на «АрМИ»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ЦВО

Разведчики из Китая одержали победу в четвертом этапе международного конкурса «Отличники войсковой разведки», который проходит в Кольцово Новосибирской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Несмотря на сильный ветер и дождь, команда разведчиков из Китайской народной республики одержала победу на четвертом этапе соревнований.

Упражнения выполнялись из пистолета Макарова (ПМ), автомата Калашникова (АК-74), снайперской винтовки Драгунова (СВД). Китайская команда в конкурсе участвует со своим штатным вооружением.

Стрельбы выполнялись по всевозможным мишеням: грудная фигура с кругами, пулеметный расчет, группа противника. Многие из мишеней для усложнения задачи, появлялись на считаные секунды.

Расстояние до мишеней в зависимости от огнестрельного оружия составляет от 25 метров для ПМ до 550 метров для СВД.

Во время этапа все команды показали твердые навыки во владении оружием, что показано результатами — почти 70% мишеней поражалось с первого патрона.

По итогам прошедших четырех этапов команда России сохранила за собой лидерство в конкурсе, команда Республики Узбекистан уверенно удерживает второе место.

В четверг стартовал заключительный этап конкурса «Отличники войсковой разведки», который проходит с 23 августа по 5 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). 

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Топ комментариев

Иркут 69

Ну надо же с чего то начинать... 😀А то вдруг скажут кумовство, мол своих пристраивает.... а тут чистой...

Гроза10

Мама, папа, я - правительство Чечни.

olegsbeglov

Я тоже думаю, что она самый умный и культурный человек в Чечне. Кто кроме неё? Да нет конечно...Кумовство...

Иркут 69

Деревянный скачет от любых известий, как пульс у пациента. Диагноз - повышенная волатильность.

Удавиков

ЦитатаКумовство долбаное и злоупотребление полномочиямиБич нынешней власти.