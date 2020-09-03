Новосибирская станция метро вошла в топ худших в стране

Станция метро «Маршала Покрышкина» в Новосибирске вошла в число самых некрасивых и неуютных в стране по данным опроса, проведённого в социальных сетях.

Пользователей социальных сетей опросил сервис бронирования жилья Tvil.ru, чтобы выяснить, какие станции метро в стране самые неудобные и некрасивые. В топе оказалась одна станция из Сибири.

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Станция метро «Маршала Покрышкина», расположенная на Дзержинской линии в Новосибирске, заняла шестое место в антирейтинге, за неё проголосовали более 4% опрошенных. На первом месте оказалась станция «Выхино» в Москве, половина опрошенных признала её самой неудобной.

«Маршала Покрышкина» — 11-я станция Новосибирского метрополитена, была открыта в 2000 году. Её планировалось построить ещё в начале 90-х, но и-за финансовых проблем процесс затянулся. Дизайн станции выполнен в сочетании красного и белого, посадочная платформа отделана гранитом, а стены и колонны — бразильским мрамором. Белый потолок, по замыслу, призван придать станции объём. В 2013 году, к столетию маршала Покрышкина, на станции появились макет самолёта «Аэрокобра», на котором летал герой, а также тематический световой витраж-мозаика.