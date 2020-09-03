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Новосибирская станция метро вошла в топ худших в стране

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Acid Yellow / CC BY-SA 4.0

Станция метро «Маршала Покрышкина» в Новосибирске вошла в число самых некрасивых и неуютных в стране по данным опроса, проведённого в социальных сетях.

Пользователей социальных сетей опросил сервис бронирования жилья Tvil.ru, чтобы выяснить, какие станции метро в стране самые неудобные и некрасивые. В топе оказалась одна станция из Сибири.

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Станция метро «Маршала Покрышкина», расположенная на Дзержинской линии в Новосибирске, заняла шестое место в антирейтинге, за неё проголосовали более 4% опрошенных. На первом месте оказалась станция «Выхино» в Москве, половина опрошенных признала её самой неудобной.

«Маршала Покрышкина» — 11-я станция Новосибирского метрополитена, была открыта в 2000 году. Её планировалось построить ещё в начале 90-х, но и-за финансовых проблем процесс затянулся. Дизайн станции выполнен в сочетании красного и белого, посадочная платформа отделана гранитом, а стены и колонны — бразильским мрамором. Белый потолок, по замыслу, призван придать станции объём. В 2013 году, к столетию маршала Покрышкина, на станции появились макет самолёта «Аэрокобра», на котором летал герой, а также тематический световой витраж-мозаика.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ну надо же с чего то начинать... 😀А то вдруг скажут кумовство, мол своих пристраивает.... а тут чистой...

Гроза10

Мама, папа, я - правительство Чечни.

olegsbeglov

Я тоже думаю, что она самый умный и культурный человек в Чечне. Кто кроме неё? Да нет конечно...Кумовство...

Иркут 69

Деревянный скачет от любых известий, как пульс у пациента. Диагноз - повышенная волатильность.

Удавиков

ЦитатаКумовство долбаное и злоупотребление полномочиямиБич нынешней власти.