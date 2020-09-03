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Прусикин объяснил название Little Big мужским достоинством

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © iliyaprusikin, instagram.com/iliyaprusikin

Лидер группы Little Big в шутливой форме объяснил, что название группы связано с его большим мужским достоинством.

«My childhood! Именно тогда моя мама сказала: "Какой маленький, но какой у него большой! Когда вырастешь, собери группу и назови ее маленький большой, только на английском языке, чтобы звучало не так глупо"», — написал Прусикин в Instagram.

К своему рассказу Прусикин прикрепил несколько детских снимков. Подписчики музыканта продолжили шутливое настроение музыканта и написали, что у него уже наглое лицо, хоть он на фото еще совсем маленький.

Ранее Илья Прусикин сообщил поклонникам, что разводится с женой Ириной Смелой (Tatarka). Пара вместе записала видеообращения, где объяснила причину своего расставания.

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