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Россия по индексу качества элит оказалась на уровне Ботсваны

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Исследователи Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления «Сколково» поставили Россию по индексу качества элит на 24-е место — на уровне с Ботсваной, говорится в докладе экспертных центров.

Доклад составлен на основе разработанного его авторами индекса качества элит. Он отражает степень совокупного влияния национальных элит на общество. При оценке их качества использовались различные показатели, например, модели перераспределения благосостояния, способность элиты лоббировать свои интересы.

Россия, которая получила 48,9 балла, выделяется значительным разбросом между разными компонентами индекса, приводит РИА Новости содержание доклада.

По некоторым критериям Россия попала в первую десятку рассматриваемых стран, получив самые высокие оценки по макроэкономической политике — инфляция и отношение государственного долга к ВВП. Также страна имеет высокие показатели по некоторым аспектам налоговой политики и конкурентоспособности банковского сектора.

Самые низкие оценки получены по индикаторам, связанным с регуляторной политикой.

Рейтинг, в котором представлены 32 страны, с показателем 68,5 баллов возглавил Сингапур. Далее следует Швейцария — 64,9 балла, Германия — 64,2 балла, Великобритания — 63,9 балла, США — 63,4 балла.

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Топ комментариев

Иркут 69

Деревянный скачет от любых известий, как пульс у пациента. Диагноз - повышенная волатильность.

Darkin Sral

Теперь пусть англичане объяснятся, почему на их и нашей территории травят российских граждан. Англечане...

pkv84

Ну сейчас начнется,я как только Овального в Германию увезли сказал ,что сейчас новичок у него найдут,можно...

DYNAMO7294

Но плешивого только крысиным ядом травить!

Disobedient

Лет через сто рассекретят что психостимуляторов нажрался.