Приложение для электронного паспорта создали в России

Приложение «Мобильный идентификатор» для электронного паспорта создано и сейчас проходит сертификацию, сообщил вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

«Там все уже создано (приложение для электронного паспорта - прим. ТАСС), вопрос в сертификации и криптозащите ключей электронных квалифицированных подписей <...> У нас, по-моему, невыполненных поручений нет», — приводит ТАСС слова Чернышенко.

Минкомсвязь предложила провести с 1 июля 2020 года до конца 2021 года эксперимент в Москве по получению гражданами ряда государственных, муниципальных и иных услуг с использованием специального мобильного приложения («Мобильный идентификатор») вместо паспорта. Использовать приложение можно будет с 1 декабря 2020 года.

Граждане смогут не только предоставлять вместо паспорта сгенерированный в приложении QR-код, но и прикладывать смартфон к считывающему устройству при помощи технологии NFC, которая используется, например, для бесконтактной оплаты покупок с телефона.

В рамках пилотного проекта использовать приложение в качестве паспорта можно будет москвичам от 18 лет, имеющим верифицированную учетную запись на портале госуслуг и действующий паспорт.