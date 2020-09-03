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Приложение для электронного паспорта создали в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Приложение «Мобильный идентификатор» для электронного паспорта создано и сейчас проходит сертификацию, сообщил вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

«Там все уже создано (приложение для электронного паспорта - прим. ТАСС), вопрос в сертификации и криптозащите ключей электронных квалифицированных подписей <...> У нас, по-моему, невыполненных поручений нет», — приводит ТАСС слова Чернышенко.

Минкомсвязь предложила провести с 1 июля 2020 года до конца 2021 года эксперимент в Москве по получению гражданами ряда государственных, муниципальных и иных услуг с использованием специального мобильного приложения («Мобильный идентификатор») вместо паспорта. Использовать приложение можно будет с 1 декабря 2020 года.

Граждане смогут не только предоставлять вместо паспорта сгенерированный в приложении QR-код, но и прикладывать смартфон к считывающему устройству при помощи технологии NFC, которая используется, например, для бесконтактной оплаты покупок с телефона.

В рамках пилотного проекта использовать приложение в качестве паспорта можно будет москвичам от 18 лет, имеющим верифицированную учетную запись на портале госуслуг и действующий паспорт.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ну надо же с чего то начинать... 😀А то вдруг скажут кумовство, мол своих пристраивает.... а тут чистой...

Гроза10

Мама, папа, я - правительство Чечни.

olegsbeglov

Я тоже думаю, что она самый умный и культурный человек в Чечне. Кто кроме неё? Да нет конечно...Кумовство...

Удавиков

ЦитатаКумовство долбаное и злоупотребление полномочиямиБич нынешней власти.

Иркут 69

Деревянный скачет от любых известий, как пульс у пациента. Диагноз - повышенная волатильность.