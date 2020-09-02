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Меркель объяснила отравление Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального объясняется попыткой заставить его замолчать. Трансляцию выступления немецкого политика вел сайт германского правительства.

«Очевидно, что Алексей Навальный является жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать. И я осуждаю это от имени всего федерального правительства», — сказала Меркель, потребовав от Москвы отреагировать на отравление.

Меркель указала, что последние данные свидетельствуют о том, что Навальный стал жертвой нападения с использованием химического отравляющего вещества из группы «Новичок». Результаты экспертизы не оставляют в этом никаких сомнений, подчеркнула канцлер.

В ходе совещания с членами правительства Меркель также отметила, что Берлин не исключает введения новых санкций против России из-за ситуации с отравлением Навального. При этом такие меры будут носить общеевропейский характер.

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