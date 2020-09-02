Самый дорогой футболист мира заразился коронавирусом

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар заразился коронавирусной инфекцией. Кроме звездного форварда, положительными тесты оказались у двух аргентинских полузащитников Леандро Паредеса и Анхеля Ди Марии.

Трое футболистов проводили отпуск на Ибице, пишет L’Equipe. Ранее «Пари Сен-Жермен» объявил на официальном сайте, что три футболиста команды заразились коронавирусной инфекцией. При этом имена заболевших не назывались.

Инфицированные спортсмены находятся на карантине, остальным сотрудникам команды предстоит пройти дополнительные тесты. При этом ПСЖ пока не провел ни одного матча, хотя новый сезон первенства Франции стартовал 21 августа.

Неймар является самым дорогим футболистом мира. В 2017 году его трансфер из «Барселоны» во французский клуб обошелся владельцам «Пари Сен-Жермен» в 222 миллиона евро.