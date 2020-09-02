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Самый дорогой футболист мира заразился коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Antoine Dellenbach / CC BY-SA 2.0

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар заразился коронавирусной инфекцией. Кроме звездного форварда, положительными тесты оказались у двух аргентинских полузащитников Леандро Паредеса и Анхеля Ди Марии.

Трое футболистов проводили отпуск на Ибице, пишет L’Equipe. Ранее «Пари Сен-Жермен» объявил на официальном сайте, что три футболиста команды заразились коронавирусной инфекцией. При этом имена заболевших не назывались.

Инфицированные спортсмены находятся на карантине, остальным сотрудникам команды предстоит пройти дополнительные тесты. При этом ПСЖ пока не провел ни одного матча, хотя новый сезон первенства Франции стартовал 21 августа.

Неймар является самым дорогим футболистом мира. В 2017 году его трансфер из «Барселоны» во французский клуб обошелся владельцам «Пари Сен-Жермен» в 222 миллиона евро.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Иркут 69

Ну надо же с чего то начинать... 😀А то вдруг скажут кумовство, мол своих пристраивает.... а тут чистой...

Alexander222

А почему не министром? Гениальный ребёнок...

Гроза10

Мама, папа, я - правительство Чечни.

olegsbeglov

Я тоже думаю, что она самый умный и культурный человек в Чечне. Кто кроме неё? Да нет конечно...Кумовство...

Удавиков

ЦитатаКумовство долбаное и злоупотребление полномочиямиБич нынешней власти.