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Бундесвер обнаружил в организме Навального яд «Новичок»

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Лаборатория фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок», сообщается на сайте правительства Германии.

Специалисты Бундесвера обнаружили «не вызывающие сомнений» доказательства присутствия химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок» в организме российского оппозиционера, говорится в сообщении.

Германия проинформирует ЕС, НАТО и Организацию по запрещению химического оружия о новых данных по инциденту с Навальным. Канцлер Ангела Меркель провела совещание с членами правительства, чтобы обсудить новые меры в отношении Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о наличии в организме Навального следов отравляющего вещества. При этом немецкие власти призвали российское правительство сделать заявления по этому поводу.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. 22 августа его транспортировали в клинику в Берлине. Оппозиционер находится в коме, при этом его состояние стабилизировалось.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ну надо же с чего то начинать... 😀А то вдруг скажут кумовство, мол своих пристраивает.... а тут чистой...

Alexander222

А почему не министром? Гениальный ребёнок...

Гроза10

Мама, папа, я - правительство Чечни.

olegsbeglov

Я тоже думаю, что она самый умный и культурный человек в Чечне. Кто кроме неё? Да нет конечно...Кумовство...

Удавиков

ЦитатаКумовство долбаное и злоупотребление полномочиямиБич нынешней власти.