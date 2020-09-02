Бундесвер обнаружил в организме Навального яд «Новичок»

Лаборатория фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок», сообщается на сайте правительства Германии.

Специалисты Бундесвера обнаружили «не вызывающие сомнений» доказательства присутствия химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок» в организме российского оппозиционера, говорится в сообщении.

Германия проинформирует ЕС, НАТО и Организацию по запрещению химического оружия о новых данных по инциденту с Навальным. Канцлер Ангела Меркель провела совещание с членами правительства, чтобы обсудить новые меры в отношении Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о наличии в организме Навального следов отравляющего вещества. При этом немецкие власти призвали российское правительство сделать заявления по этому поводу.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. 22 августа его транспортировали в клинику в Берлине. Оппозиционер находится в коме, при этом его состояние стабилизировалось.