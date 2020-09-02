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Объявлен кастинг на восьмой сезон «Холостяка»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © holostyak, instagram.com/holostyak

Кастинг на новый, восьмой сезон шоу «Холостяк» начался, любая девушка может принять в нем участие, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

Имя главного героя проекта пока держат в тайне, но сообщают, что он известен на всю страну, красив и богат.

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Шанс попасть на проект есть абсолютно у всех девушек из каждого уголка страны. Для участия в кастинге достаточно заполнить анкету, рассказать о себе и ждать ответа от продюсеров.

Съемками нового сезона «Холостяка» будет займутся создатели похожих романтических реалити — «Замуж за Бузову» и «План Б». Даа выхода восьмого «Холостяка» пока не сообщается, традиционно шоу стартует в начале весны.

Кастинг в шоу «Холостяк» проходит только на официальном сайте ТНТ, он совершенно бесплатный и не имеет никакой интимной подоплеки, отметили создатели реалити, попросив девушек остерегаться мошенников.

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